إصابة شخصين بانفجار

2022/10/29 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة شخصين بانفجار "مجهول" شرقي بغداد.

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