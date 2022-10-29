عرض خاص من تركيا لسكان محافظة كركوك

2022/10/29 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم السبت، بدء تسيير رحلات مباشرة من مطار كركوك الدولي الى مطار اسطنبول الخميس المقبل، فيما أشار إلى أن الجانب التركي قدم تسهيلات بتخفيض تذكرة السفر بنسبة 50% لأبناء كركوك.

وأوضح الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مطار كركوك الدولي سيباشر بتسيير رحلات مباشرة من مطار كركوك الدولي الى مطار اسطنبول الدولي على متن الخطوط الجوية التركية، الخميس المقبل”.

وأضاف، أن “الجانب التركي قدم تسهيلات كبيرة لأبناء محافظة كركوك من خلال تخفيض تذاكر السفر بنسبة 50% ليكون سعر التذكرة ذهابا 159 دولارا، فيما يبلغ سعر التذكرة ذهابا وايابا 275 دولارا”.

وافتتح مطار كركوك في 16 تشرين الاول الجاري، من قبل وزير النقل السابق ناصر حسين الشبلي، فيما شهد رحلات داخلية وأخرى خارجية كانت أولها إلى السعودية.

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