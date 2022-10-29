مصدر يكشف تفاصيل انفجار بغداد

2022/10/29 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني، بتسجيل عدة اصابات في صفوف المواطنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل ساحة لكرة القدم في منطقة البنوك شرق بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي فان ” انفجار عبوة ناسفة داخل ملعب لكرة القدم اسفر عن عدة اصابات”، مبينا ان “الحصلة النهائية غير معروفة لغاية الان”.

فيما تضاربت الانباء بشأن طبيعة الانفجار حيث تشير بعض المصادر الى انفجار صهريج لنقل الوقود بالقرب من سياج ملعب لكرة القدم ومقهى شعبي.

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