2022/10/29 | 21:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: افاد مراسل المسلة في بغداد، السبت 10/29/2022، بانفجار عبوة لاصقة أدى...

ظهرت المقالة انفجار صهريج غاز وانباء عن وقع قتلى وجرحى في بغداد أولاً على المسلة.

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