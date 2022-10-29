مصدر يكشف تفاصيل انفجار بغداد (فيديو)

2022/10/29 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

افاد مصدر امني، بتسجيل عدة اصابات في صفوف المواطنين نتيجة انفجار صهريج لنقل الغاز قرب ساحة لكرة القدم ومقهى في منطقة الطالبية شرق بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن " انفجارا غير معلوم السبب وقع في صهريج لنقل الغاز قرب ملعب لكرة القدم في منطقة الطالبية اسفر عن عدة اصابات"، مبينا ان "الحصلة النهائية غير معروفة لغاية الان".

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