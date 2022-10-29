2022/10/29 | 21:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V5p_Nh7419k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريط اصفر | مع المفارز المشتركة للقوات الامنية في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شريط اصفر | مع المفارز المشتركة للقوات الامنية في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).