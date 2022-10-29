(بالصور).. في مباراة اتسمت بالندية.. نفط الوسط يعادل القيثارة ويتقاسما نقاط المباراة

2022/10/29 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

تعادل فريقا الشرطة ونفط الوسط بهدف لكلا الفريقين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الخامسة من مباريات الدوري الكروي الممتاز.

جاء الهدف الأول لفريق نفط الوسط عن طريق اللاعب منتظر ستار في الدقيقة (25).



ومن ركلة جزاء سجل السوري محمد الموّاس هدف التعادل لفريق الشرطة في الدقيقة (56) من زمن الشوط الثاني.

شهدت المباراة بعض الأحداث، إذا طالب مدرب فريق نفط الوسط عبد الغني شهد سحب فريقه معترضاً على احتساب ركلة الجزاء.

وحاول فريق نادي الشرطة تسجيل هدف ثانٍ لكن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكب منهما.

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