السوداني يلتقي وزير التجارة.. “ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لدعم الأمن الغذائي”

2022/10/29 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من نيل حكومته ثقة مجلس النواب، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول لقاءاته مع وزير التجارة أثير داوود الغريري، لدعم الأمن الغذائي للعراقيين.

وافصح السوداني بعد اللقاء، بوضوح عن سلّم وأولويات حكومته، عندما خصص أول اجتماع له في أول يوم عمل له كرئيس للوزراء، للاجتماع بوزير التجارة، خصص لدعم الأمن الغذائي للعراقيين.



بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة، فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي.

وأكد السوداني خلال اللقاء على أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها.

ووجّه بضرورة اتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة.

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