المرصد السوري يدق ناقوس الخطر..

2022/10/29 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نشره، السبت، إن تنظيم "داعش" لا يزال نشطا في سوريا ويهاجم بصفة متكررة مواقع تابعة للنظام السوري تارة، ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية المعارضة، تارة أخرى.

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