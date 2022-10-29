هكذا وقعت كارثة الهالوين في كوريا الجنوبية.. 120 قتيلا في منطقة ملاهي ليلية

2022/10/29 | 22:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عدد القتلى إلى 120 على الأقل في حادثة الهالوين في حي إتايوان في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، ليلة السبت، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في يونجسان.

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