2022/10/29 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



تدمير منزل ومقهى وسياج خارجي لملعب كرة قدم بانفجار صهريج غاز في منطقة البنوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تدمير منزل ومقهى وسياج خارجي لملعب كرة قدم بانفجار صهريج غاز في منطقة البنوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تدمير منزل ومقهى وسياج خارجي لملعب كرة قدم بانفجار صهريج غاز في منطقة البنوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).