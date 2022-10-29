عاجل| مصادر طبية وأمنية عراقية: 8 قتلى وأكثر من 20 جريحا في انفجار قرب ملعب شعبي في حي البنوك شمال شرقي بغداد

2022/10/29 | 22:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر طبية وأمنية عراقية: 8 قتلى وأكثر من 20 جريحا في انفجار قرب ملعب شعبي في حي البنوك شمال شرقي بغداد

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