ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصهريج في بغداد والامن يؤكد: نحقق بأسباب الانفجار

2022/10/29 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر:9 شهداء - 12 جريح

يتبع ..

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