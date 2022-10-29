رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان أوضاع البلاد

2022/10/29 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، رئيس الجمهورية

عبد اللطيف جمال رشيد.

وذكر بيان للحكومة العراقية وتلقته

وكالة نون الخبرية، أنه "جرى خلال

اللقاء التباحث بشأن مجمل الأوضاع

العام

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