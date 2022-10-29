التعادل الايجابي ينهي لقاء الشرطة ونفط الوسط في الدوري الممتاز

2022/10/29 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا نادي الشرطة ونفط الوسط،

مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة

للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق نفط الوسط اولاً في الدقيقة 25

من الشوط الاول عن طريق اللاعب منتظر

ستار، وفي الدقي

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