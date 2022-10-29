بيان لخلية الاعلام الامني بشأن انفجار بغداد

2022/10/29 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ان انفجارا وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي ان “القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد ، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا”.

واضافت “سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً عن أسباب هذا الحادث وأعداد الضحايا فيه”.

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