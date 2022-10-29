الزراعة النيابية تكشف عن مهامها للأيام المقبلة

2022/10/29 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس لجنة الزراعة والاهوار النيابية ثائر مخيف، اليوم السبت، عن المهام المقبلة التي تقع على عاتق اللجنة.وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ما يقع على عاتق اللجنة في الايام المقبلة هو تشريع قوانين ودعم ملف المياه من خلال الانتقال الى حالة او نمط جديد في التعامل مع سقي للمزروعات، خصوصًا في التعامل مع المنظومات العالمية في الري بالرش وفقًا لمنظومات حديثة والري بالتنقيط”.

وأضاف: “اننا كلجنة زراعة نيابية سنعمل على دعم واسناد الوزارة خصوصًا وان اختيار الوزير من ذوي الخبرة وابناء الوزارة سيساعد في حل الاشكالات بهذا الجانب”.

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