2022/10/29 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y_yt4tVbBrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير الدفاع المدني يتحدث للفلوجة عن حصيلة الضحايا والخسائر بانفجار البنوك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير الدفاع المدني يتحدث للفلوجة عن حصيلة الضحايا والخسائر بانفجار البنوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).