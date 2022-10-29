الدفاع المدني تواصل عمليات الاخلاء لضحايا انفجار الصهريج في الطالبية

2022/10/29 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

#عاجـــــــــــل السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان يشرف على جهد فرق إنقاذ الدفاع المدني بعمليات إخلاء الشهداء والجرحى من موقع حادث انفجار الطالبية شرقي بغداد.

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