2022/10/29 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" شرقي بغداد.

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