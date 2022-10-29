قتلى وجرحى بانفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد

2022/10/29 | 22:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت القوات الأمنية الطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار (علي مكرم غريب/الأناضول)

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى بانفجار صهريج شرقي العاصمة بغداد، من دون معرفة أسبابه.

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها محطات إخبارية عراقية، فإن "صهريجاً محمّلاً بمادة الكاز، كان متوقفاً داخل مرآب للسيارات في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد، انفجر مساء اليوم، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، في حصيلة أولية".

وأوضحت أن "أسباب الانفجار ما زالت مجهولة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "قوات أمنية وصلت إلى موقع الانفجار وأغلقت الطرق المؤدية إليه، فيما بدأت عملية إخلاء القتلى والجرحى".

🔴 عــــــــــــاجل الانانفجار شرقي العاصمة بغداد .



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— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) October 29, 2022

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية حديثها عن سقوط 8 قتلى على الأقل، وجرح أكثر من 20 شخصاً، مشيرة إلى أن الانفجار وقع بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى.

ولم تصدر الجهات الأمنية الرسمية حتى الآن أي توضيح بشأن الانفجار وطبيعته وحصيلته.

ويُعدّ هذا التفجير الخرق الأمني الأول من نوعه في حكومة محمد شياع السوداني، التي نالت ثقة البرلمان الأول من أمس الخميس.

يجري ذلك بالتوازي مع استمرار التشديد الأمني في العاصمة بغداد منذ جلسة الخميس، إذ إن القوات الأمنية تنفذ خطة لتأمين العاصمة.

إلى ذلك، عقد وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، اليوم، اجتماعاً مع القيادات الأمنية في الوزارة، وبحث معها الواقع الأمني، وضرورة تشديد الإجراءات، بما يحفظ أمن المواطنين واستقرارهم.

يشار إلى أن وقوع التفجيرات تراجع بشكل كبير في العاصمة العراقية خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت استقرارا نسبياً، عدا أعمال عنف متفرقة، تتمثل بعمليات قتل واغتيالات متفرقة.

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