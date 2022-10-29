2022/10/29 | 22:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، استشهاد عدد من المواطنين بانفجار صهريج شرقي...

ظهرت المقالة الإعلام الأمني يؤكد وقوع ضحايا بانفجار صهريج في بغداد أولاً على المسلة.

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