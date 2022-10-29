نصر الله يعتبر اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل انتصارا للبنان

2022/10/29 | 22:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت 10/29/2022،...

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