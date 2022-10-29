عاجل| وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد: مقتل ٩ مدنيين وإصابة ١٣ جراء انفجار صهريج غاز شرقي العاصمة

2022/10/29 | 22:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد: مقتل ٩ مدنيين وإصابة ١٣ جراء انفجار صهريج غاز شرقي العاصمة.

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