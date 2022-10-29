2022/10/29 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يؤكد ضرورة المضي بتطوير مواد البطاقة التمونية وتقديم الدعم لوزارة التجارة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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