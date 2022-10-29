شاهد بالفيديو.. شاهد .. من موقع انفجار الصهريج في منطقة البنوك في بغداد

2022/10/29 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VoyFb8ynyPc

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