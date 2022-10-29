8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد

2022/10/29 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح جراء انفجار صهريج داخل مرآب سيارات في شرق بغداد، أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس، بدون أن تتمكّن من أن تحدّد على الفور ما إذا كان الانفجار ناجما عن حادث أو هجوم.

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