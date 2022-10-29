واشنطن تتهم موسكو باستخدام الغذاء “سلاحا” بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب

2022/10/29 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- موسكو -الزمان اعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن روسيا التي أعلنت السبت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، تستخدم “الغذاء سلاحا”.وقالت أدريين واتسون في بيان إن “روسيا تحاول مجددا استعمال الحرب التي بدأتها ذريعة لاستخدام الغذاء سلاحا، الأمر الذي يوثر مباشرة في البلدان على صعيد الحاجة واسعار المواد […]

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