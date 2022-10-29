شرطة بغداد تعتقل سائق الصهريج المنفجر وصاحب المرآب المتوقف به

2022/10/29 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال سائق صهريج الينوك المنفجر وصاحب المرآب المتوقف به.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “قوة من شرطة بغداد اعتقلت سائق الصهريج المنفجر وصاحب المرآب المتوقف به”.وأضاف، أن “الصهريج كان محملا بغاز البيبسي”.

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