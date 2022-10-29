كشف عدد الضحايا.. قائد عمليات بغداد: حادث انفجار الصهريج فني وليس عملاً إرهابياً (صور)

2022/10/29 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات بغداد، السبت، ان حادث

انفجار الصهريج فني وليس عملاً

إرهابياً، فيما اشار الى استشهاد وجرح 22

شخصاً اثر الحادث.

وقال الفريق الركن أحمد سليم، في تصريح

تابعته وكالة نون الخبرية، أن

"انفجا

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