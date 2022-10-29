رئيس الجمهورية يدعو لاجراء تحقيق دقيق بانفجار الصهريج ومحاسبة المقصرين

2022/10/29 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، تغريدة بشأن الانفجار الذي حدث في العاصمة بغداد.

ادناه نص التغريدة:

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