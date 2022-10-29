برلمانية تطالب السوداني بمعالجة ثلاثة ملفات

2022/10/29 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت النائبة عن كتلة صادقون النيابية، سهيلة السلطاني، اليوم السبت، الحكومة الجديدة بمعالجة ثلاثة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت الى وجود تركة ثقيلة من الحكومة السابقة.

وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان” الحكومة الجديدة برئاسة السوداني جاءت في وقت يعاني فيه البلاد من زيادة كبيرة بمعدلات الفقر والبطالة وارتفاع اسعار المواد الغذائية فضلا عن تغيير سعر صرف الدولار الذي اثر سلبا على معيشة الفرد العراقي”.

واضافت، ان ” حكومة تصرف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، كانت ناجحة بشكل كبير بافتعال الازمات وهدر للاموال بشكل فظيع وفي وضح النهار”.

واشارت السلطاني، الى ان ” حكومة محمد شياع السوداني، عازمة على معالجة ملفات الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب الخريجين وغيرهم”.

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