مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة تخص انفجار شرقي بغداد

2022/10/29 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تخص انفجار شرقي بغداد.

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