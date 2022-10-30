إنييستا يلمح لعودة ميسي إلى برشلونة.. ويرشح هذا المنتخب لنيل لقب كأس العالم

2022/10/30 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح أندريس إنييستا، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، إلى إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف "الفريق الكتالوني"، حين انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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