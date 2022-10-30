2022/10/30 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أمر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، السبت 10/29/2022، بتشكيل...

ظهرت المقالة السوداني يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بحادث انفجار الصهريج أولاً على المسلة.

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