2022/10/30 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب حسن الكعبي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة الكعبي: اللجنة المالية النيابية السابقة متهمة بشكل علني في سرقة امانات الضرائب أولاً على المسلة.

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