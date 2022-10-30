عمليات بغداد تكشف تفاصيل فاجعة صهريج البنوك

2022/10/30 | 00:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، عن تفاصيل انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة.وقال سليم للوكالة الرسمية وتابعه/المركز الخبري الوطني/: أن “تسعة مدنيين استشهدوا واصيب 13 آخرون حصيلة انفجار […]

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