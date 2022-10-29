عام على المرحلة الانتقالية في السودان.. هل ينهي الجيش انفراده بالسلطة؟

2022/10/30 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو واقع الوضع في السودان بعد عام من سيطرة الجيش السوداني على السلطة؟ ما هي أبرز محطات المرحلة الانتقالية؟ كيف كان الموقف الأميركي من الأزمة السياسية في السودان؟ وما هي نظرة الجيش السوداني للدور الأميركي وموقفه منه؟ ما هو الموقف الأوروبي والمجتمع الدولي؟ ما مدى احتمالات إنهاء الجيش لانفراده بالسلطة؟

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