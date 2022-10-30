2022/10/30 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mKp5FcktiRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت الملاحظة | وفاء محمد: إقرار الموازنة الخطوة الأولى الأهم لحكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت الملاحظة | وفاء محمد: إقرار الموازنة الخطوة الأولى الأهم لحكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).