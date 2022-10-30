السوداني يوجه بالتحقيق في انفجار شرقي بغداد

2022/10/30 | 00:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن انفجار شرقي بغداد.

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