شاهد بالفيديو.. مراسلنا: القوات الأمنية لاتزال في محيط منطقة الانفجار ولاتزال هناك عمليات بحث عن مصابين وضحايا

2022/10/30 | 00:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SdnJNq4cltM

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