قتلى وجرحى بانفجار صهريج للغاز شرق بغداد وسط ترجيح فرضية الخلل الفني

2022/10/30 | 01:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت حتى الآن فرضية العمل الإرهابي (علي مكرم غريب/الأناضول)

سقط قتلى وجرحى بانفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة بغداد، في حين ترجح السلطات الأمنية أنه ناجم عن خلل فني لا عمل إرهابي.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن انفجاراً وقع بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش ضمن مرآب للمركبات، حيث كان صهريج للغاز مركوناً، وقد أدّى إلى تطاير بعض أجزائه، مؤكداً "مقتل 9 مواطنين وجرح 13 آخرين كحصيلة نهائية تم استحصالها من وزارة الصحة".

وإذ أكد أن "الأدلة الجنائية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الانفجار"، لفت إلى أن "المعلومات توضح أن هناك خللاً فنياً في الصهريج، ولا يوجد عمل إرهابي".

🔴 عــــــــــــاجل الانانفجار شرقي العاصمة بغداد .



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— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) October 29, 2022

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إلى ذلك، عقد وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، اليوم، اجتماعاً مع القيادات الأمنية في الوزارة، وبحث معها الواقع الأمني، وضرورة تشديد الإجراءات، بما يحفظ أمن المواطنين واستقرارهم.

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