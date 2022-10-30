السوداني يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات انفجار الصهريج شرقي العاصمة

2022/10/30 | 01:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات انفجار الصهريج شرقي العاصمة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي “القائد العام للقوات المسلحة، يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد، واطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد ٩ مواطنين وإصابة ١٣ آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة”.

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