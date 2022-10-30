قتلى وجرحى في انفجار داخل ملعب كرة قدم في بغداد

2022/10/30 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – الزمان لقي 9 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح جراء انفجار صهريج داخل مرأب سيارات في ملعب لكرة القدم قرب حي البنوك شرق بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس، بدون أن تتمكّن من أن تحدّد على الفور ما إذا كان الانفجار ناجماً عن حادث […]

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