2022/10/30 | 01:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزراء الحكومة ان يكون...

ظهرت المقالة المدراء المتحزبون في مكاتب الوزراء ينتظرون حفل الوداع بعد قرار السوداني أولاً على المسلة.

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