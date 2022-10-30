الحكيم: أدعو الصدر لدراسة عودته للإطار الذي كان من مؤسسيه قبل عامين

2022/10/30 | 01:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى دراسته عودته للإطار التنسيقي، مجددًا موقفه بعدم المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني.وقال الحكيم في تصريحات تابعتها إيرث نيوز، “ادعو الصدر لدراسة عودته للاطار الذي كان من مؤسسيه قبل عامين”.وأضاف، أن “الحكمة احترمت تاريخها وجمهورها ولن […]

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