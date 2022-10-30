2022/10/30 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية السبت أن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس اخترقه من يشتبه بأنهم عملاء يعملون لصالح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عندما كانت وزيرة للخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصلوا لتفاصيل سرية للغاية.. الروس يخترقون هاتف ليز تراس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصلوا لتفاصيل سرية للغاية.. الروس يخترقون هاتف ليز تراس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).