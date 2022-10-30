"يونامي" تدعو إلى التحقيق الشامل في حادث انفجار الصهريج ومحاسبة المقصرين

2022/10/30 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، للتحقيق الشامل في سبب وظروف انفجار صهريج الغاز شرقي بغداد.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان: "تعازينا القلبية لذوي الضحايا الذين سقطوا بانفجار صهريج قرب ملعب رياضي ببغداد هذه الليلة ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأضافت: "ينبغي أن يُفضي التحقيق الشامل في سبب وظروف هذا الحادث المروع إلى المساءلة والوقاية".

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