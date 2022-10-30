الحكيم يطالب الجهات المعنية للإسراع في الوقوف على أسباب انفجار صهريج الغاز

2022/10/30 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد، إلى الإسراع في الوقوف على أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد وملابساته.

وقال الحكيم في بيان: "فجعنا بنبأ استشهاد وإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار صهريج غاز في منطقة حي البنوك شرقي العاصمة بغداد، وتسبب أيضا بأضرار مادية في الممتلكات الخاصة للمواطنين"، داعيا الجهات المعنية "للإسراع في الوقوف على أسبابه وملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره".

وأضاف: "تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وألبس المصابين رداء الشفاء والعافية".

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