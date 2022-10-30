2022/10/30 | 02:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _bw8o-EKtec

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون ينتقدون وجود مرائب داخل المناطق السكنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون ينتقدون وجود مرائب داخل المناطق السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).